El riesgo constante de los ex combatientes de la FARC

Comunicado

Por Consejo Político Nacional CPN

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común FARC













En la noche de ayer 17 de febrero fue asesinado en la localidad de Bosa en la ciudad de Bogotá, el ex prisionero político e integrante de la FARC Jhon Mariano Ávila Matiz. Este hecho se suma a los 38 asesinatos de ex combatientes registrados por nuestra organización desde la firma del acuerdo de Paz, dentro de los que se encuentra el homicidio de 12 ex prisioneros políticos de las FARC-EP. De acuerdo con la información suministrada por los familiares de Jhon, él había sido beneficiario de la ley de Amnistía y desde su salida del centro de reclusión del Barne Boyacá se había trasladado a la ciudad de Bogotá a fin de realizar su proceso de reincorporación.





En días pasados, el Consejo Político Nacional sostuvo una reunión con el Ministro del Interior donde le expusimos nuestra profunda preocupación por la falta de garantías para el ejercicio político de nuestra organización, reflejada en la campaña de odio y hostigamientos desplegada por sectores políticos enemigos de la Paz en algunas ciudades del país y la presencia de grupos paramilitares en algunas regiones del país, así mismo la Defensoría del Pueblo ha identificado 287 municipios en 29 departamentos con riesgo en el marco del proceso electoral debido a la incidencia de grupos armados ilegales, lo cual merece por parte del Estado realizar esfuerzos ingentes esfuerzos que permitan una real apertura democrática.





El incumplimiento estatal ha impedido que se materialicen las garantías reales para un efectivo y digno proceso de reincorporación, lo cual se ha convertido en uno de los factores de mayor vulnerabilidad y aumento del riesgo para nuestros militantes y ex combatientes, razón por la cual hemos que se levantes las trabas y se cumplan los compromisos acordados.



Así mismo hacemos un llamado toda nuestra militancia a redoblar las medidas de seguridad; el enemigo acechan y no podemos descuidarnos, hoy más que nunca necesitamos de todo el esfuerzo colectivo para sacar adelante este gran propósito.





No nos vamos a detener en nuestro objetivo; el pueblo se ha levantado y cada día exige en las calles y plazas el nacimiento de la Nueva Colombia.









Consejo Político Nacional









Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - FARC-









Bogotá, febrero 19 de 2018